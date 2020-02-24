Коронавирус. Китай разрешил здоровым людям выезжать из Уханя

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Китай разрешил здоровым людям, которые не имеют симптомов инфицирования коронавируса COVID-19, выезжать из Уханя. Об этом сообщает The Guardian.

Город закрыли на карантин месяц назад, чтобы помешать распространению коронавируса.

Причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но нет симптомов, вызванных коронавирусом, или "другие веские причины".

Речь идет и о тех людях, кто не контактировал с инфицированными и не находился на карантине.

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