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Коронавирус. Китай разрешил здоровым людям выезжать из Уханя

Коронавирус. Китай разрешил здоровым людям выезжать из Уханя - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
24.02.2020, 10:44

Причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но нет симптомов, вызванных коронавирусом COVID-19﻿

Китай разрешил здоровым людям, которые не имеют симптомов инфицирования коронавируса COVID-19, выезжать из Уханя. Об этом сообщает The Guardian.

Город  закрыли на карантин месяц назад, чтобы помешать распространению коронавируса.

Причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но нет симптомов, вызванных коронавирусом, или "другие веские причины".

Речь идет и о тех людях, кто не контактировал с инфицированными и не находился на карантине.

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Арина Толина
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Китай ухань коронавирус COVID-19
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