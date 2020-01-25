Коронавирус. Китай ввел общенациональные меры борьбы с вирусом

Власти Китая ввели общенациональные меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов из-за распространения нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом сообщает DW.
На общественном транспорте установлены измерительные станции, которые проверяют людей на это заболевание. При подозрении на инфекцию пассажиров немедленно отправляют в медучреждения.
Также в провинции Хубэй были изолированы еще пять городов. Теперь под карантином в Китае находятся 18 городов с 56 млн населения.
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