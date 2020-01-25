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Коронавирус. Китай ввел общенациональные меры борьбы с вирусом

Коронавирус. Китай ввел общенациональные меры борьбы с вирусом - Фото
Фото: ЕРА
25.01.2020, 12:32

Под карантином находятся уже 18 городов

Власти Китая ввели общенациональные меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов из-за распространения нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом сообщает DW.

На общественном транспорте установлены измерительные станции, которые проверяют людей на это заболевание. При подозрении на инфекцию пассажиров немедленно отправляют в медучреждения. 

Также в провинции Хубэй были изолированы еще пять городов. Теперь под карантином в Китае находятся 18 городов с 56 млн населения.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.
  • LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.
  • В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.
  • 24 января сообщалось, что новый вирус был зафиксирован во Франции. 

Читайте также: Китайский вирус пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор

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