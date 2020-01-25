Коронавирус. Китай ввел общенациональные меры борьбы с вирусом

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Власти Китая ввели общенациональные меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов из-за распространения нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом сообщает DW.

На общественном транспорте установлены измерительные станции, которые проверяют людей на это заболевание. При подозрении на инфекцию пассажиров немедленно отправляют в медучреждения.

Также в провинции Хубэй были изолированы еще пять городов. Теперь под карантином в Китае находятся 18 городов с 56 млн населения.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.

LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.

В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

24 января сообщалось , что новый вирус был зафиксирован во Франции.

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