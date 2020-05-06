Коронавирус начал распространяться по миру еще в конце 2019 года - исследование

Коронавирус COVID-19 под микроскопом (Фото: пресс-служба NIAID/ЕРА)

Коронавирус начал распространяться по миру в конце прошлого года, задолго до первых подтвержденных случаев заражения. Об этом говорит исследование ученых из Института генетики Университетского колледжа Лондона, опубликованное в журнале Infection, Genetics and Evolution, сообщает CNN.

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Генетики изучили образцы коронавируса, взятые у более 7600 пациентов по всему миру. Выявленные мутации подтверждают, считают ученые, что коронавирус начал распространяться в Европе, США и других странах еще в конце прошлого года, за недели или даже месяцы до того, как были выявлены первые случаи заражения.

"Все эти идеи найти нулевого пациента бессмысленны, потому что было слишком много нулевых пациентов", - заявил Франсуа Баллу, один из авторов исследования.

По мнению ученых, несмотря на то, что вирус мог начать распространяться раньше, чем был выявлен, он мог заразить не более чем 10% населения во всем мире.

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Также проведенный анализ подтверждает, по словам исследователей, что вирус в конце прошлого года был перенесен к человеку от животных.

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