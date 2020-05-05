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ВОЗ: США не предоставили доказательств искусственного происхождения коронавируса

ВОЗ: США не предоставили доказательств искусственного происхождения коронавируса - Фото
Майкл Райан (фото - ЕРА)
05.05.2020, 07:04

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что власти США не давали организации данных о связи пандемии COVID-19 с лабораторией в Ухане

Всемирная организация здравоохранения не получала от США никаких доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом вчера, 5 мая, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Time.

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"С нашей точки зрения, это остается умозрительным", - заявил он журналистам в Женеве. - "Мы не получали никаких данных или конкретных доказательств от правительства США, которые имели бы отношение к происхождению вируса".

По словам Райана, доступная ВОЗ информация свидетельствует о том, что коронавирус имеет естественное происхождение.

  • 30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.
  • 3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что у США есть доказательства того, что пандемия коронавируса началась из лаборатории в Ухане.

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Денис Юдин
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лаборатория ВОЗ ухань коронавирус COVID-19 майкл райан
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