ВОЗ: США не предоставили доказательств искусственного происхождения коронавируса

Майкл Райан (фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения не получала от США никаких доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом вчера, 5 мая, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Time.

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"С нашей точки зрения, это остается умозрительным", - заявил он журналистам в Женеве. - "Мы не получали никаких данных или конкретных доказательств от правительства США, которые имели бы отношение к происхождению вируса".

По словам Райана, доступная ВОЗ информация свидетельствует о том, что коронавирус имеет естественное происхождение.

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