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Коронавирус. ООН опасается масштабного голода из-за пандемии

Коронавирус. ООН опасается масштабного голода из-за пандемии - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.04.2020, 13:45

По данным ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme - WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает DW.

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"Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис", - заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер.

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По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах, при этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений; теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса.

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"Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория", - подчеркнула Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения.

Люшер добавила, что пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей.

  • 3 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

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Арина Толина
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