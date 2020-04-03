Коронавирус. Врачи фиксируют у части пациентов поражения мозга: инсульт, судорги

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Врачи по всему миру заявляют, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 наблюдается нарушение работы мозга, в том числе спутанность сознания, инсульт и судороги. Об этом сообщает New York Times.

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Основными признаками заражения новым коронавирусом являются затрудненное дыхание, кашель и лихорадка, однако также фиксируется дисфункция головного мозга, которая может сочетаться со снижением обоняния и вкуса, а также сердечными заболеваниями. Первыми об этих симптомах еще в феврале сообщили врачи из китайского Уханя, где началась вспышка COVID-19.

"В редких случаях вирус может проникать в мозг напрямую", - заявляет невролог Элисса Фори из США.

Отчеты американских врачей о пациентах с нарушениями работы мозга аналогичны наблюдениям медиков в Италии и других частях света, где у пациентов фиксировались инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, а также покалывания или онемения в конечностях. В итальянской больнице в Брешии открыли отдельное отделение NeuroCovid, где лечат пациентов с осложнениями по части неврологии.

Медики подчеркивают, что у большинства пациентов с COVID-19 не возникают проблемы с неврологией. Невролог Роберт Стивенсон, считает, что еще рано делать выводы и предполагает, что эти симптомы могут быть связаны с низким уровнем кислорода в крови, что может оказать существенное влияние на работу мозга.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

2 апреля Минздрав подписал протоколы для врачей, как лечить больных с COVID-19: там методика, дозировки и предостережения .

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