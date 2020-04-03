Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Врачи фиксируют у части пациентов поражения мозга: инсульт, судорги

Коронавирус. Врачи фиксируют у части пациентов поражения мозга: инсульт, судорги - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
03.04.2020, 11:14

Врачи наблюдают спутанность сознания, инсульт и судороги у небольшой группы пациентов с коронавирусом

Врачи по всему миру заявляют, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 наблюдается нарушение работы мозга, в том числе спутанность сознания, инсульт и судороги. Об этом сообщает New York Times

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Основными признаками заражения новым коронавирусом являются затрудненное дыхание, кашель и лихорадка, однако также фиксируется дисфункция головного мозга, которая может сочетаться со снижением обоняния и вкуса, а также сердечными заболеваниями. Первыми об этих симптомах еще в феврале сообщили врачи из китайского Уханя, где началась вспышка COVID-19.

"В редких случаях вирус может проникать в мозг напрямую", - заявляет невролог Элисса Фори из США. 

Отчеты американских врачей о пациентах с нарушениями работы мозга аналогичны наблюдениям медиков в Италии и других частях света, где у пациентов фиксировались инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, а также покалывания или онемения в конечностях. В итальянской больнице в Брешии открыли отдельное отделение NeuroCovid, где лечат пациентов с осложнениями по части неврологии.  

Медики подчеркивают, что у большинства пациентов с COVID-19 не возникают проблемы с неврологией. Невролог Роберт Стивенсон, считает, что еще рано делать выводы и предполагает, что эти симптомы могут быть связаны с низким уровнем кислорода в крови, что может оказать существенное влияние на работу мозга.

Читайте также: Кабмину предлагают лечить коронавирус травяной настойкой. Предлагает Академия меднаук

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
симптомы медики коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 