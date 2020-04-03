ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом

Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

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"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", - отметил дипломат.

По его словам, Украина приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

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Принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.

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Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.

27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций , если они введены не под эгидой Совбеза ООН.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не была принята. сообщил , что в

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