Коронавирус. ООН представила обновленный план реагирования на пандемию

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

В ООН представили обновленный план гуманитарного реагирования на последствия пандемии коронавируса в мире, в который включены еще девять стран. Об этом сообщает центр новостей ООН.

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Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета, заявили в ООН, призвав международное сообщество выделить на эти цели $6,7 млрд.

Предыдущий документ обнародовали в конце марта. Тогда затребованная сумма составляла $2 млрд.

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"Пандемия COVID-19 - это испытание для всех. Однако самые бедные страны мира ждут особенно серьезные последствия. Уже сейчас по мере того, как исчезают доходы, связанные с экспортом, переводами от мигрантов из-за рубежа и туризмом, их экономика стремительно сокращается", - отметил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок.

Он призвал доноров выделить средства прямо сейчас и сделать это не только из чувства солидарности, но и учитывая свои собственные интересы.

"План, предложенный ООН, предусматривает помощь и защиту самых уязвимых слоев населения беднейших стран мира, включая пожилых, людей с инвалидностью, а также девочек и женщин. Именно эти группы чаще других подвергаются дискриминации и терпят лишения", - отмечается в сообщении.

Население мира в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере $3,4 трлн. 5 мая в ООН заявляли , что

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