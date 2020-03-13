Коронавирус. Первый случай заражения зафиксирован в ООН

Фото: ЕРА

Сегодня первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован (COVID-19) в ООН у филиппинского дипломата. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.

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"Филиппинский дипломат получила сегодня положительный тест на коронавирус", - отметил Николенко.

По его словам, представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

13 марта сообщалось , что у Софи Грегуар-Трюдо, жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, зафиксирован положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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