Коронавирус. Первый случай заражения зафиксирован в ООН

Сегодня первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован (COVID-19) в ООН у филиппинского дипломата. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко в Facebook.
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"Филиппинский дипломат получила сегодня положительный тест на коронавирус", - отметил Николенко.
По его словам, представительство Филиппин закрылось, а его сотрудники самоизолировались на карантин.
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