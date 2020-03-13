Коронавирус. Выздоровели почти 70 000 человек: последние данные

Фото: Yuan Zheng/ЕРА

По состоянию на 13 марта, в мире зарегистрировано 128 343 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 4 720 – летальные, выздоровели 68 324 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксировано в Италии – 12 462, выздоровели – 1045, умерли 827 человек; Франции – 2 284, выздоровели – 12, умерли 48; Испании - 2 277, выздоровели – 183, умерли 55; Германии – 2078, выздоровели -25, умерли трое больных.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

МИД призывает украинцев воздержаться пока от поездок в 11 стран.

По состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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