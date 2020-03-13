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У жены премьера Канады Трюдо подтвердили коронавирус

У жены премьера Канады Трюдо подтвердили коронавирус - Фото
Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо (Фото: Neil Hall/EPA)
13.03.2020, 06:43

Тест на коронавирус у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо оказался положительным, с легкими симптомами она находится в карантине

У Софи Грегуар-Трюдо, жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, зафиксирован положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом Трюдо сообщил в Twitter.

"У сожалению, результаты теста Софи на COVID-19 положительные. Она будет находиться в карантине. У нее сохраняются легкие симптомы, она заботится о себе и будет следовать советам нашего врача", - рассказал Трюдо.

По сообщению пресс-секретаря Трюдо, у самого премьер-министра симптомов заболевания не наблюдается. Поэтому, по совету врачей, он не будет пока проходить тестирование. По этой же причине врачи считают, что нет никакого риска для тех, кто контактировал с ним недавно.

Трюдо будет находиться в изоляции в течение 14 дней. Он продолжит в полной мере выполнять обязанности премьер-министра.

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Денис Юдин
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