Коронавирус. Тайвань дарит нуждающимся странам 10 млн масок

Фото: Ricci B.Tongo/EPA

Власти Тайваня решили помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, пожертвовав для них 10 млн защитных масок. На реализацию собственного плана по борьбе с заболеванием COVID-19 в Тайване заложено около 1,05 трлн тайваньских долларов - это $35 млрд, пишет CNN.

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Заявление тайваньского президента Цвя Инвэня о готовности помочь прозвучало после проведения 31 марта заседания конференции Организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). На этом заседании руководство организации призвало членов альянса помочь нуждающимся странам. Тайвань не входит в состав ООН, но решил откликнуться и выделить из своего бюджета средства на закупку масок для медиков по миру.

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19 марта владелец известных мировых брендов одежды заявил о готовности выпускать маски и медицинские халаты для Испании.

31 марта в Украину из Китая доставили очередную партию тестов, масок и оборудования для борьбы с коронавирусом.

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