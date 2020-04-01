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Коронавирус. Тайвань дарит нуждающимся странам 10 млн масок

Коронавирус. Тайвань дарит нуждающимся странам 10 млн масок - Фото
Фото: Ricci B.Tongo/EPA
01.04.2020, 13:13

Власти Тайваня приняли решение поддержать медицинский персонал стран, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса

Власти Тайваня решили помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, пожертвовав для них 10 млн защитных масок. На реализацию собственного плана по борьбе с заболеванием COVID-19 в Тайване заложено около 1,05 трлн тайваньских долларов - это $35 млрд, пишет CNN.

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Заявление тайваньского президента Цвя Инвэня о готовности помочь прозвучало после проведения 31 марта заседания конференции Организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). На этом заседании руководство организации призвало членов альянса помочь нуждающимся странам. Тайвань не входит в состав ООН, но решил откликнуться и выделить из своего бюджета средства на закупку масок для медиков по миру.

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