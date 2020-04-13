Коронавирус. В Африке посадили на карантин обезьян

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В Африке закрыли на карантин заповедники, где обитают человекоподобные обезьяны, такие как гориллы и орангутаны. Об этом сообщает BBC News Україна.

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"Мы не знаем, заражены ли горные гориллы, и мы не видели никаких доказательств этого. Но поскольку горные гориллы восприимчивы к возбудителям человеческих болезней, мы знаем, что у них могут быть респираторные заболевания", - сказала Кирстен Джиларди, главный ветеринар организации Gorilla Doctors, которая оказывает помощь обезьянам в лесах Руанды, ДР Конго и Уганды.

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Ученые и сотрудники нацпарков точно не знают, как коронавирус будет воздействовать на обезьян. Профессор Сердж Вик из ливерпульского Университета имени Джона Мурса говорит, что влияние COVID-19 на горилл может быть непредсказуемым, а его коллеги предупреждают о возможной опасности для орангутанов.

"Эта болезнь может быть смертельной для орангутанов, которые и так находятся под угрозой. Мы не можем этим рисковать", - сказала глава фонда Orangutan Appeal UK Сьюзен Шиворд.

Еще до объявления вспышки коронавируса пандемией еждународный союз защиты природы советовал не подпускать людей к обезьянам ближе чем на 10 метров и ограничить посещения заповедников.

На прошлой неделе впервые выявили случай заражения коронавирусом у тигра.

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