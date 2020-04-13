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Коронавирус. В Африке посадили на карантин обезьян

Коронавирус. В Африке посадили на карантин обезьян - Фото
Иллюстративное фото: Pixabay.com
13.04.2020, 10:49

Пока нет доказательств того, что коронавирус может быть опасен для обезьян, однако национальные парки действуют на упреждение и вводят карантин

В Африке закрыли на карантин заповедники, где обитают человекоподобные обезьяны, такие как гориллы и орангутаны. Об этом сообщает BBC News Україна.

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"Мы не знаем, заражены ли горные гориллы, и мы не видели никаких доказательств этого. Но поскольку горные гориллы восприимчивы к возбудителям человеческих болезней, мы знаем, что у них могут быть респираторные заболевания", - сказала Кирстен Джиларди, главный ветеринар организации Gorilla Doctors, которая оказывает помощь обезьянам в лесах Руанды, ДР Конго и Уганды.

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Ученые и сотрудники нацпарков точно не знают, как коронавирус будет воздействовать на обезьян. Профессор Сердж Вик из ливерпульского Университета имени Джона Мурса говорит, что влияние COVID-19 на горилл может быть непредсказуемым, а его коллеги предупреждают о возможной опасности для орангутанов.  

"Эта болезнь может быть смертельной для орангутанов, которые и так находятся под угрозой. Мы не можем этим рисковать", - сказала глава фонда Orangutan Appeal UK Сьюзен Шиворд.

  • Еще до объявления вспышки коронавируса пандемией еждународный союз защиты природы советовал не подпускать людей к обезьянам ближе чем на 10 метров и ограничить посещения заповедников.
  • На прошлой неделе впервые выявили случай заражения коронавирусом у тигра.

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Марк Сировой
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