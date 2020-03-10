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Коронавирус. В Чехии и Польше запретили массовые мероприятия

Коронавирус. В Чехии и Польше запретили массовые мероприятия - Фото
Фото: ЕРА
10.03.2020, 15:28

С 11 марта в Чехии отменяются занятия в школах и колледжах, Польша усиливает санитарный контроль на границе

Правительство Чехии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретило все мероприятия, участие в которых принимают более 100 человек. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сегодня на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

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Речь идет о запрете с 18:00 театральных, музыкальных, кино-, спортивных, религиозных и художественных представлений, посещений больниц (за исключением детского или родильного отделения), домов престарелых и хосписов.

На десяти пограничных пунктах пропуска на юге и западе страны выборочно измеряют температуру лицам, прибывающим из-за рубежа.

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С 11 марта отменяется занятия в общеобразовательных школах, училищах и профессионально-технических учебных заведениях.

В Чехии уже зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавируса.

Власти Польши также приняли решение отменить все массовые мероприятия, которые должны состояться в ближайшее время.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил, что с сегодняшнего дня 100% путешествующих, которые будут пересекать границу Польши с Украиной, Беларусью и Россией, будут проходить санитарный контроль. Санитарный контроль также будет проводиться на границе Польши с Литвой, Германией, Чехией и Словакией.

По состоянию на утро 10 марта, в Польше зафиксировано 18 случаев заражения коронавируса. Состояние двух зараженных оценивается как тяжелое.

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Арина Толина
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Андрей Бабиш польша чехия запрет коронавирус COVID-19 массовые мероприятия
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