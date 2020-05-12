Коронавирус. В Чехии с 25 мая не нужно будет носить маски на улице

C 25 мая в Чехии ношение защитной маски в большинстве общественных мест перестанет быть обязательным. Об этом со ссылкой на решение правительства Чехии сообщает Reuters.
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Требование к гражданам носить маски, закрывающие рот и нос, было введено в Чехии в середине марта. С 25 мая оно сохранится только для общественного транспорта, магазинов и других закрытых публичных пространств, включая театры и кинотеатры. Ношение масок на открытом воздухе рекомендуется, но перестанет быть обязательным.
В Чехии с понедельника открыты летние площадки пивных баров, некоторые школы, магазины, кинотеатры и другие заведения.
С начала эпидемии в Чехии подтверждено 8177 случаев заболевания COVID-19, 283 человека умерли, 4738 выздоровели.
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