Коронавирус. В Чехии с 25 мая не нужно будет носить маски на улице

Летняя терраса бара в Праге (Фото - Martin Divisek, EPA)

C 25 мая в Чехии ношение защитной маски в большинстве общественных мест перестанет быть обязательным. Об этом со ссылкой на решение правительства Чехии сообщает Reuters.

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Требование к гражданам носить маски, закрывающие рот и нос, было введено в Чехии в середине марта. С 25 мая оно сохранится только для общественного транспорта, магазинов и других закрытых публичных пространств, включая театры и кинотеатры. Ношение масок на открытом воздухе рекомендуется, но перестанет быть обязательным.

В Чехии с понедельника открыты летние площадки пивных баров, некоторые школы, магазины, кинотеатры и другие заведения.

С начала эпидемии в Чехии подтверждено 8177 случаев заболевания COVID-19, 283 человека умерли, 4738 выздоровели.

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступили в силу 11 мая.

продлил На 09:00 12 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 023 человек, 425 человек умерли , 3373 пациента выздоровели.

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