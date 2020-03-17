Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус в Европе. Какова ситуация в трех самых пострадавших странах

Коронавирус в Европе. Какова ситуация в трех самых пострадавших странах - Фото
Фото: EPA
17.03.2020, 21:50

На сегодняшний день среди европейский стран больше всего зараженных и умерших от коронавируса в Италии, Испании и Франции

По состоянию на 17 марта в Италии зафиксировали 26 062 случая заражения коронавирусом, 2503 человека умерли в результате болезни. Об этом сообщает ANSA. За один день инфицированных стало на 2989 человек больше. В то же время вылечились от коронавируса в Италии 2941 человек. 2060 человек находятся в реанимации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Испании число умерших от коронавируса выросло до 491 во вторник, что на 182 человека больше, чем вчера, сообщает ВВС. Число подтвержденных случаев также возросло на 2 000 до 11 178.

Во Франции власти сообщают о еще 27 смертельных случаях за последние сутки, в результате чего общее число погибших достигло 175, сообщает ВВС. 7% жертв приходится на людей в возрасте до 65 лет. В настоящее время в стране насчитывается 7 730 случаев заболевания. Рост за сутки составил 17%.

Во всех трех странах действуют жесткие ограничительные меры. Последней их ввела Франция.

LIGA.net ведет хронику - Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
франция испания италия коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 