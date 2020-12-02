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Коронавирус. В Литве запретили собираться больше, чем по двое

02.12.2020, 23:11
Коронавирус. В Литве запретили собираться больше, чем по двое - Фото
Фото - EPA

Правительство Литвы ужесточило правила карантина на всей территории страны: в публичных местах могут собираться только по два человека (до этого разрешалось по пять), торговля на улице будет ограничена. Об этом заявил врио главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига, сообщает Delfi.

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Он сказал, что, несмотря на стабильные цифры, ситуация остается сложной.

Отныне в Литве можно собираться группами не больше двух человек. Исключение – члены одной семьи.

Также правительство предлагает запретить торговлю во временных точках. Исключение — продажа продуктов питания и пиротехники, островки, оборудованные для торговли в ТЦ.

Кроме того, всем магазинам рекомендуют не объявлять краткосрочные скидки, распродажи, дегустации, часы скидок, чтобы не привлекать покупателей. Карантин в Литве продлен до 17 декабря включительно.

Вадим Ребрина
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