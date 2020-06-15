Коронавирус. В мире почти восемь миллионов заболевших – динамика пандемии

Коронавирус в Бразилии (фото - ЕРА)

На 6:30 утра 15 июня коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 990 007 человек. Больше всего инфицированных выявили в США, Бразилии и России, говорится в данных Worldometers.

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За последние сутки (по Гринвичу UTC 0) появилось 123 786 новых больных (133 292 – днем ранее), умерли 3258 человек с COVID-19 (4229).

Всего с начала пандемии выздоровели 4 108 042 больных COVID-19, при этом умерли 435 493 пациента.

Пять стран с наибольшим числом выявленных заболевших с коронавирусом:

1. США (2 162 144 инфицированных, 117 853 умерших, 867 849 выздоровевших);

2. Бразилия (867 882, 43 489, 437 512);

3. Россия (528 964, 6948, 280 050);

4. Индия (333 008, 9520,169 689);

5. Великобритания (295 889, 41 698, данные о выздоровевших отсутствуют).

За 10 июня коронавирус выявили у 689 человек в Украине, за 11 число появилось 683 новых больных коронавирусом, а за 12 июня - 753. Это рекордные показатели суточной заболеваемости за все время эпидемии.

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил ухудшение эпидемиологической ситуации наплевательским отношением граждан к карантину и сказал, что ведомство будет предлагать новые "меры для защиты жизней и здоровья украинцев".

Позже главный Виктор Ляшко санврач заявил, что пока не рассматривается возможность одномоментного возврата к более жестким мерам карантина в масштабах всей страны, однако будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм.

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