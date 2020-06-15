Коронавирус. В мире почти восемь миллионов заболевших – динамика пандемии

На 6:30 утра 15 июня коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 7 990 007 человек. Больше всего инфицированных выявили в США, Бразилии и России, говорится в данных Worldometers.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За последние сутки (по Гринвичу UTC 0) появилось 123 786 новых больных (133 292 – днем ранее), умерли 3258 человек с COVID-19 (4229).
Всего с начала пандемии выздоровели 4 108 042 больных COVID-19, при этом умерли 435 493 пациента.
Пять стран с наибольшим числом выявленных заболевших с коронавирусом:
1. США (2 162 144 инфицированных, 117 853 умерших, 867 849 выздоровевших);
2. Бразилия (867 882, 43 489, 437 512);
3. Россия (528 964, 6948, 280 050);
4. Индия (333 008, 9520,169 689);
5. Великобритания (295 889, 41 698, данные о выздоровевших отсутствуют).
Смотрите также: Коронавирус. В Украине будут по-новому определять выздоровевших