Коронавирус. В мире снова выросла суточная заболеваемость - динамика

За все время пандемии коронавируса больше всего заболевших COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 239 113 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, днем ранее было 205 348 случаев. Об этом говорится в данных пандемии на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот же период болезнь унесла жизни 5678 пациентов (4046 днем ранее).

За все время пандемии в мире выявили 15 094 630 заболевших, 619 520 умерших и 9 110 972 выздоровевшего.

Динамика эпидемии COVID-19 в странах с наибольшим числом заражений:

1. США – 4 028 569 заболевших (+67 140), 144 953 умерших (+1119), 1 886 583 выздоровевших;

2. Бразилия – 2 166 532 (+44 887), 81 597 (+1346), 1 465 970;

3. Индия – 1 194 085 (+39 168), 28 770 (+671), 752 393;

4. Россия – 783 328 (+5842), 12 580 (+153), 562 384;

5. ЮАР – 381 798 (+8170), 5368 (+195), 208 144.

Читайте также: "Избегайте глубоких поцелуев". В японских ночных клубах установили новые правила

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.