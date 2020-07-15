Коронавирус. В мире возросла суточная заболеваемость – данные по странам

В мире зафиксировали 13 448 500 заболевших с начала пандемии коронавируса. Больше всего инфицированных COVID-19 - в США, Бразилии, Индии, России, Перу

За прошедшие сутки (по Гринвичу) в мире 217 917 человек заболели коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 21 991 случай больше, чем было днем ранее (195 926), передает Worldometers.

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Также за сутки болезнь унесла жизни 5413 (днем ранее – 3718) пациентов. Выздоровели 150 140 (113 919) человек.

За все время пандемии в мире зарегистрировали 13 448 500 заболевших и 580 349 умерших. Одолеть недуг смог 7 841 591 пациент.

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Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 3 545 077 заболевших (+65 594 за сутки), 139 143 умерших (+935), 1 600 195 выздоровевших (+50 726);

2. Бразилия – 1 931 204 (+43 245 за сутки), 70 398 (+1341), 1 213 512 (данные не указаны);

3. Индия – 937 487 (+29 842), 24 315 (+588), 593 080 (+20 968);

4. Россия – 739 947 (+6248), 11 614 (+175), 512 825 (+8804);

5. Перу - 333 867 (+3744), 12 229 (+175), 231 261 (+2253).

2 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщали , что 17 вакцин против коронавируса сейчас испытывают на людях.

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Марк Сировой

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