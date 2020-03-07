Коронавирус. В России за сутки зафиксировали четыре новых случая

На территории России за прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают российские РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Три случая зафиксированы в Липецке, еще один - в Санкт-Петербурге. Все заболевшие за последние две недели посещали Италию.
До этого в России были зарегистрированы десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее сообщалось, что в связи с распространением в ОРДЛО случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, возможно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта вводятся временные ограничения по их пересечению.
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