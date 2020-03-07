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Коронавирус. В России за сутки зафиксировали четыре новых случая

Коронавирус. В России за сутки зафиксировали четыре новых случая - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
07.03.2020, 14:18

Все заболевшие за последние две недели посещали Италию.

На территории России за прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают российские РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Три случая зафиксированы в Липецке, еще один - в Санкт-Петербурге. Все заболевшие за последние две недели посещали Италию.

До этого в России были зарегистрированы десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением в ОРДЛО случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, возможно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта вводятся временные ограничения по их пересечению.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

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Арина Толина
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Россия коронавирус COVID-19
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