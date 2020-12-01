UA

Коронавирус. В СНБО рассчитывают вакцинировать всех желающих до конца 2021 года

01.12.2020, 15:22
Коронавирус. В СНБО рассчитывают вакцинировать всех желающих до конца 2021 года - Фото
Иллюстративное фото - EPA

Всех украинцев, которые желают получить вакцину от коронавируса, могут привить уже до конца 2021 года. Об этом в эфире Украина 24 рассказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Она (вакцина, – ред.) точно появится до конца следующего года. До конца следующего года, я думаю, мы привьем все население Украины. Тех, кто будет хотеть вакцинации, конечно", – объяснил он.

Комиссаренко отметил, что сейчас важно провести правильную агитацию об эффективности и необходимости вакцин для здоровья. По его словам, в Украине еще есть люди,"охваченные антивакцинной пропагандой".

"Нужно, чтобы максимальное число людей вакцинировалось", – добавил он.

  • 27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.
  • Украина уже договорилась о предоставлении в рамках механизма COVAX 8 млн бесплатных доз вакцины, что достаточно для иммунизации 4 млн человек. 

Читайте также: Коронавирус. Вакцина может понадобиться даже переболевшим – Степанов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
вакцина снбо коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 