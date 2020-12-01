Коронавирус. В СНБО рассчитывают вакцинировать всех желающих до конца 2021 года
Всех украинцев, которые желают получить вакцину от коронавируса, могут привить уже до конца 2021 года. Об этом в эфире Украина 24 рассказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.
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"Она (вакцина, – ред.) точно появится до конца следующего года. До конца следующего года, я думаю, мы привьем все население Украины. Тех, кто будет хотеть вакцинации, конечно", – объяснил он.
Комиссаренко отметил, что сейчас важно провести правильную агитацию об эффективности и необходимости вакцин для здоровья. По его словам, в Украине еще есть люди,"охваченные антивакцинной пропагандой".
"Нужно, чтобы максимальное число людей вакцинировалось", – добавил он.
- 27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.
- Украина уже договорилась о предоставлении в рамках механизма COVAX 8 млн бесплатных доз вакцины, что достаточно для иммунизации 4 млн человек.
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