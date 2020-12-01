Коронавирус. В СНБО рассчитывают вакцинировать всех желающих до конца 2021 года

Всех украинцев, которые желают получить вакцину от коронавируса, могут привить уже до конца 2021 года. Об этом в эфире Украина 24 рассказал глава комиссии по биобезопасности и биозащите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

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"Она (вакцина, – ред.) точно появится до конца следующего года. До конца следующего года, я думаю, мы привьем все население Украины. Тех, кто будет хотеть вакцинации, конечно", – объяснил он.

Комиссаренко отметил, что сейчас важно провести правильную агитацию об эффективности и необходимости вакцин для здоровья. По его словам, в Украине еще есть люди,"охваченные антивакцинной пропагандой".

"Нужно, чтобы максимальное число людей вакцинировалось", – добавил он.

27 ноября сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев.

Украина уже договорилась о предоставлении в рамках механизма COVAX 8 млн бесплатных доз вакцины, что достаточно для иммунизации 4 млн человек.

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Марк Сировой

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