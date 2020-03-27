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Коронавирус. В Венгрии вводят ограничения: самые жесткие - для пожилых людей

Коронавирус. В Венгрии вводят ограничения: самые жесткие - для пожилых людей - Фото
Коронавирус в Венгрии (Фото - ЕРА - Marton Monus)
27.03.2020, 11:50

В Венгрии пожилые люди смогут посещать магазины и аптеки только между 09:00 и 12:00. Другим людям будет запрещено совершать покупки в это время

В Венгрии с 28 марта по 11 апреля ограничивают передвижение граждан и вводят трехчасовое временное окно для пожилых людей из-за продолжающегося распространения нового коронавируса. Об этом сообщает HVG.

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Людям разрешат выходить на улицу только по веским причинам, к которым, например, относится работа, посещение продуктового магазина или аптеки, индивидуальное занятие спортом или прогулка на свежем воздухе (при условии соблюдения дистанции в полтора метра). 

Граждане старше 65 лет получат возможность совершать покупки исключительно между 09:00 и 12:00 - другие люди не смогут ходить в магазины в это время. 

Люди также могут посещать заправки, зоомагазины и пользоваться услугами салонов красоты (парикмахер/маникюр). Церемонии бракосочетания и похорон разрешены только в узком семейном кругу.

  • По состоянию на сейчас в Венгрии количество заболевших коронавирусом составляет 300 человек, летальных - 10, выздоровевших - 34.
  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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Владислав Сердюк
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