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Коронавирус. Выздоровели почти 82 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели почти 82 000 человек: последние данные - Фото
Фото: Made Nagi/EPA
18.03.2020, 06:30

В Италии выздоровели 2 941 человек, заражены 31 506

По состоянию на утро 18 марта, в мире зарегистрировано 198 004 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 7 948 – летальные, выздоровели 81 947 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 31 506, выздоровели 2 941, умерли 2 503 человек; Испании  - 11 826, выздоровели  1028, умерли 533; Германии  - 9 360, выздоровели - 71, умерли 26; Франции  - 7 695, выздоровели 12, умерли 148 больных.

По данным MINA, Черногория стала последней страной Европы, в которой официально подтверждены два случая коронавируса.

COVID-19 выявили у женщин, 72 и 47 лет, которые находились в районах, пораженных коронавирусом.

  • 16 марта медики в Британии рассказали о негативном сценарии: эпидемия продлится до 2021-го, до 8 млн в больницах.
  • В ночь на 17 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с распространением инфекции.
  • 17 марта в Украине второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Зафиксировано семь новых случаев заболевания, всего на данный момент в Украине подтверждены 14.

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Арина Толина
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