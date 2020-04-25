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Коронавирус. Заболели 2,8 млн человек, умерли почти 200 000: последние данные

Коронавирус. Заболели 2,8 млн человек, умерли почти 200 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.04.2020, 07:45

С начала пандемии в мире умерли от COVID-19 197 255 человек, больше всего летальных случаев в США - 52 185

На утро 25 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 830 260 человек, 197 255 умерли, 801 908 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего с начала эпидемии заразились COVID-19 925 038 человек, зафиксированы 52 185 летальных случаев, выздоровели 110 432 пациентов.

На втором месте - Испания, заболели 219 764, умерли 22 524, выздоровели 92 355.

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Италия занимает третье место, инфицированы 192 994 человека, летальных случаев 25 969, 60 498 выздоровевших.

На четвертом - Франция – 159 828 случаев, 22 245 умерли, 43 493 выздоровели.

  • 16 апреля в ВОЗ зафиксировали почти миллион случаев заболевания в Европе - ближайшие недели будут особенно важными.
  • 20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин.

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Владислав Сердюк
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