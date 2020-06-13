Коронавирус. Заболели 7,7 млн человек, выздоровели почти 4 млн: последние данные

Разработка вакцины от COVID-19 (Фото: Diego Azubel/EPA)

На утро 13 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 7 739 831 человек, 428 337 умерли, 3 966 262 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству заразившихся, с начала эпидемии инфицированы COVID-19 2 116 922 человек, зафиксированы 116 825 летальных случаев, выздоровели 841 934 пациентов.

На втором месте – Бразилия, 829 902 инфицированы, умерли 41 901 человек, 427 610 выздоровели.

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На третьем – Россия, заразились COVID-19 511 423 человека, 6715 умерли, выздоровели 269 370.

На четвертом Индия – 309 603 заболевших, 8 890 летальных случаев, 154 330 выздоровевших.

Британия – на пятом, в стране 292 950 случаев, 41 481 умерли, данных о выздоровевших нет.

Испания занимает шестое место, 290 289 зараженных , 27 136 летальных случаев.

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Италия – на седьмом, заболели 236 305 человек, летальных случаев 34 223, 173 085 выздоровевших.

На восьмом – Перу, 220 749 заболевших, 6308 умерших, 107 133 выздоровевших.

Германия – на девятом, 187 251 заболевших, 8 863 умерли, 171 600 выздоровели.

Иран – на десятом, 182 525 человек заболели, 8659 умерли, 144 649 выздоровели.

Украина находится на 35-й позиции, в стране 29 753 заразившихся, 870 умерли, 13 567 выздоровели.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

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