Коронавирус. Заболевших более 2,25 млн, умерших 154 000: последние данные

По последним данным на утро 18 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 250 757 человек, выздоровели 571 145, умерли 154 262. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На первом месте по числу инфицированных находятся США – 710 021, летальных случаев – 37 158, выздоровели 60 510 пациентов.
Испания - на втором месте – 190 839, 74 797 выздоровели, умерли 20 002.
Италия – на третьем, зафиксировано всего 172 434 случаев заболеваний COVID-19, 42 727 выздоровления, летальных – 22 745.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Франция – на четвертом, заразились 147 969 человека, вылечились – 34 420, умерли 18 681.
Читайте также: Коронавирус. В Европе почти миллион случаев, ближайшие недели особо важны – ВОЗ