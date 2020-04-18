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Коронавирус. Заболевших более 2,25 млн, умерших 154 000: последние данные

Коронавирус. Заболевших более 2,25 млн, умерших 154 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
18.04.2020, 07:45

С начала пандемии от коронавируса в мире выздоровели 571 145 человек

По последним данным на утро 18 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 250 757 человек, выздоровели 571 145, умерли 154 262. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.

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На первом месте по числу инфицированных находятся США – 710 021, летальных случаев – 37 158, выздоровели 60 510 пациентов.

Испания - на втором месте – 190 839, 74 797 выздоровели, умерли 20 002.

Италия – на третьем, зафиксировано всего 172 434 случаев заболеваний COVID-19, 42 727 выздоровления, летальных – 22 745.

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Франция – на четвертом, заразились 147 969 человека, вылечились – 34 420, умерли 18 681.

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Владислав Сердюк
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