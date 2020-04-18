Коронавирус. Заболевших более 2,25 млн, умерших 154 000: последние данные

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

По последним данным на утро 18 апреля, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 250 757 человек, выздоровели 571 145, умерли 154 262. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.

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На первом месте по числу инфицированных находятся США – 710 021, летальных случаев – 37 158, выздоровели 60 510 пациентов.

Испания - на втором месте – 190 839, 74 797 выздоровели, умерли 20 002.

Италия – на третьем, зафиксировано всего 172 434 случаев заболеваний COVID-19, 42 727 выздоровления, летальных – 22 745.

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Франция – на четвертом, заразились 147 969 человека, вылечились – 34 420, умерли 18 681.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля. По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели

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