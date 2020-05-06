Космос. Надувной защитный экран китайской спускаемой капсулы не сработал – видео

Фото: cnsa.gov.cn

Эксперимент по испытанию надувного теплозащитного экрана возвращаемой грузовой капсулы, которую будут "сбрасывать" с новой космической станции КНР, закончился не так, как ожидали конструкторы. Об этом сообщило государственное китайское агентство Синьхуа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тест-запуск новой ракеты и новейшего корабля КНР был произведен вчера, однако экспериментальная система теплозащиты "не сработала, как планировалось, при повторном входе" в атмосферу.

Так производится отстыковка спускаемого модуля от станции:

И его спуск:

По задумке испытателей, рано утром 8 мая по Киеву спускаемая капсула новейшего корабля КНР должна сесть на территории, прилегающей к космодрому "Цзюцюань" на северо-западе Китая.

5 мая в Китае успешно запустили испытательную версию пока что безымянного космического корабля КНР, который придет на смену устаревшему аппарату "Шэньчжоу".

На 27 мая у SpaceX запланирован первый пилотируемый тест-полет на МКС ее корабля Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов.

Читайте также: Том Круз, Илон Маск и NASA работают над фильмом о космосе: его снимут на орбите