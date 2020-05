Космос. Надувной защитный экран китайской спускаемой капсулы не сработал – видео

Эксперимент по испытанию надувного теплозащитного экрана возвращаемой грузовой капсулы, которую будут "сбрасывать" с новой космической станции КНР, закончился не так, как ожидали конструкторы. Об этом сообщило государственное китайское агентство Синьхуа.

Тест-запуск новой ракеты и новейшего корабля КНР был произведен вчера, однако экспериментальная система теплозащиты "не сработала, как планировалось, при повторном входе" в атмосферу.

Так производится отстыковка спускаемого модуля от станции:

И его спуск:

