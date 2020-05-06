Космос. Надувной защитный экран китайской спускаемой капсулы не сработал – видео

Эксперимент по испытанию надувного теплозащитного экрана возвращаемой грузовой капсулы, которую будут "сбрасывать" с новой космической станции КНР, закончился не так, как ожидали конструкторы. Об этом сообщило государственное китайское агентство Синьхуа.
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Тест-запуск новой ракеты и новейшего корабля КНР был произведен вчера, однако экспериментальная система теплозащиты "не сработала, как планировалось, при повторном входе" в атмосферу.
Так производится отстыковка спускаемого модуля от станции:
Here's how it is installed. pic.twitter.com/F3FJBFQw2q— (@starmil_admin) May 6, 2020
И его спуск:
One from CASC, the other belongs to CASIC. https://t.co/yEblvmAZ5W pic.twitter.com/XHG7ZnQLJ7— (@starmil_admin) May 5, 2020
По задумке испытателей, рано утром 8 мая по Киеву спускаемая капсула новейшего корабля КНР должна сесть на территории, прилегающей к космодрому "Цзюцюань" на северо-западе Китая.
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