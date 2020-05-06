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Космос. Надувной защитный экран китайской спускаемой капсулы не сработал – видео

Космос. Надувной защитный экран китайской спускаемой капсулы не сработал – видео - Фото
Фото: cnsa.gov.cn
06.05.2020, 14:09

Что именно пошло не так при испытательном спуске грузовой капсулы, в китайской космической отрасли не уточняли

Эксперимент по испытанию надувного теплозащитного экрана возвращаемой грузовой капсулы, которую будут "сбрасывать" с новой космической станции КНР, закончился не так, как ожидали конструкторы. Об этом сообщило государственное китайское агентство Синьхуа.

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Тест-запуск новой ракеты и новейшего корабля КНР был произведен вчера, однако экспериментальная система теплозащиты "не сработала, как планировалось, при повторном входе" в атмосферу.

Так производится отстыковка спускаемого модуля от станции:

И его спуск:

По задумке испытателей, рано утром 8 мая по Киеву спускаемая капсула новейшего корабля КНР должна сесть на территории, прилегающей к космодрому "Цзюцюань" на северо-западе Китая.

  • 5 мая в Китае успешно запустили испытательную версию пока что безымянного космического корабля КНР, который придет на смену устаревшему аппарату "Шэньчжоу".
  • На 27 мая у SpaceX запланирован первый пилотируемый тест-полет на МКС ее корабля Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов.

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Евгений Пилипенко
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