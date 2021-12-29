Крах ВВС Афганистана после захвата талибами: летчики сдавались без боя – Reuters

Летчики афганских Воздушно-военных сил рассказали, как в августе 2021-го талибы "в кроссовках и потрепанных пикапах" захватили незащищенные авиабазы и объекты в Афганистане. Страна сдалась без боя – пилоты, экипажи, их родственники бежали в соседние Узбекистан и Таджикистан, пишет Reuters.

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Пентагон направил в Кабул свои войска, чтобы вывести из строя десятки американских самолетов – их пытались сделать бесполезными для талибов.

Генерал Джон Мишель, который возглавлял тренировочную миссию США для афганских ВВС, подчеркнул, что силы были деморализованы, поскольку американский сценарий не подходил для Афганистана.

"Это слишком амбициозный проект, который с самого начала был обречен", – сказал Мишель.

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Афганский пилот Шах рассказал СМИ, что у авиации не хватало боеприпасов, в частности, бомб с лазерным наведением. Эту информацию держали в секрете, чтобы не деморализовать войска. В Пентагоне ограничение поставок вооружения подтверждали, но не считали, что это "нанесло ущерб афганским военным операциям".

В последние месяцы исламские боевики преднамеренно убивали летчиков – чтобы ослабить преимущества правительства, которое поддерживали США. СМИ в июле было известно об убийстве семи пилотов, затем Талибан продолжил охоту на летчиков на земле.

Когда США проиграли войну – они оставили талибам арсенал вооружения. Некоторую авиацию удалось вывезти – 46 самолетов отправили в соседний Узбекистан и, как минимум, 17 – в Таджикистан.

Часть афганских летчиков, которых обучали американцы, перешли на сторону Талибана – исламисты создают свои ВВС. Известно о шести военнослужащих, которые еще находятся в Афганистане и скрываются – они меняют место жительства, защищают телефоны и живут отдельно от семей.

15 августа 2021-го после ухода из страны войск США талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны.

11 сентября спикер талибов заявил, что в новом правительстве не будет женщин, поскольку "их дело – рожать". А 18 сентября стало известно, что Талибан запретил посещать занятия в школах большинству девочек.

В конце сентября талибы заявили, что хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни.

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Яна Катасонова

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