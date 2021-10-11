США провели переговоры с Талибаном. Вашингтон будет судить по делам, а не словам

Делегация США провела встречу с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения Талибан для обсуждения проблем с правами человека в Афганистане. Вашингтон заявил, что будет судить Талибан "по его действиям, а не словам", говорится в сообщении Госдепартамента США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Встреча состоялась в катарской столице Дохе 9 и 10 октября.

В ходе обсуждений представители США делали акцент на проблемах терроризма и безопасности в Афганистане. Также поднимались вопросы нарушения прав человека, в том числе нарушения прав афганских женщин.

"Обсуждения были откровенными и профессиональными, а делегация США вновь подтвердила, что о Талибане будут судить по его действиям, а не только по словам", – заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Представитель талибов Сухейль Шахин в комментарии Associated Press заявил, что переговоры "прошли хорошо", а Вашингтон готов предоставить гуманитарную помощь народу Афганистана, не связывая ее с официальным признанием Талибана.

Также талибы будут противодействовать тому, чтобы территория Афганистана использовалась экстремистами для нападений на другие страны, заверил американскую делегацию исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки.

При этом талибы заявили, что намерены противостоять террористической группировке Исламское Государство самостоятельно без сотрудничества с США.

"Мы можем бороться с ДАИШ (арабская аббревиатура для "Исламского государства Ирака и Шама" – ред.) самостоятельно", – сказал Шахин.

15 августа 2021-го после ухода из страны войск США талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны.

После этого руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование. Однако 11 сентября спикер талибов заявил, что в новом правительстве не будет женщин, поскольку "их дело – рожать". А 18 сентября стало известно, что Талибан запретил посещать занятия в школах большинству девочек.

В конце сентября талибы заявили, что хотят возобновить насильственные ампутации конечностей в качестве наказания, а также казни. Они убеждены, что "отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности".

4 октября Талибан атаковал боевиков ИГ в Кабуле. Операция прошла через несколько часов после теракта в мечети Идгах, ответственность за который взяло на себя ИГ. В результате погибли по меньшей мере 12 человек. 8 октября террорист-смертник совершил теракт в шиитской мечети афганского города Кундуз. В результате погибли по меньшей мере 50 человек. ИГ вновь взяло ответственность.

Читайте также: В Афганистане исчез пиар-лидер Талибана. BBC пишет – идет жесткая борьба за власть

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.