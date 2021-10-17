Кризис на границе с Беларусью будет долго, за ним стоит и РФ – Бюро нацбезопасности Польши

Миграционный кризис на границе с Беларусью будет долгим, за ним также стоит Россия. Об этом Польскому радио заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

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"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", – сказал он.

По словам Солоха, ситуация на границе очень опасная – и установленное на рубежах Польши временное ограждение надо улучшить.

Он предполагает, что для решения конфликта давлением международного сообщества необходимо время.

"Важнее всего строить общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015-го ЕС имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство", – подытожил глава Бюро нацбезопасности Польши.

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Марк Сировой

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