Кризис на границе с Беларусью будет долго, за ним стоит и РФ – Бюро нацбезопасности Польши
Миграционный кризис на границе с Беларусью будет долгим, за ним также стоит Россия. Об этом Польскому радио заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Предполагаем, что этот кризис будет продолжаться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит тоже Россия", – сказал он.
По словам Солоха, ситуация на границе очень опасная – и установленное на рубежах Польши временное ограждение надо улучшить.
Он предполагает, что для решения конфликта давлением международного сообщества необходимо время.
"Важнее всего строить общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015-го ЕС имеет несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционное давление и потенциально новый маршрут, а также то, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство", – подытожил глава Бюро нацбезопасности Польши.
- С начала лета режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 27 сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса. 7 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности в международном суде режим Лукашенко.
- В конце сентября на беларуской стороне границы с Польшей усилились провокации. Речь идет об оскорблениях польских солдат и офицеров, имитации бросания гранат и холостых выстрелах.
- Польша планирует потратить более 1,6 млрд злотых ($404 млн) на строительство стены на границе с Беларусью.
Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС
Комментарии