Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия. Об этом сообщил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вотум недоверия может быть вынесен в понедельник на экстренном заседании парламента.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. "Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги", - отмечается в сообшении.

Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

18 мая Курц просил провести досрочные выборы после того, как его вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за коррупционного скандала. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5% голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5% голосов.