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27.05.2019, 07:46

Курцу могут объявить вотум недоверия

Курцу могут объявить вотум недоверия - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня могут принять решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия. Об этом сообщил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вотум недоверия может быть вынесен в понедельник на экстренном заседании парламента.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. "Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги", - отмечается в сообшении.

Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

18 мая Курц просил провести досрочные выборы после того, как его вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку из-за коррупционного скандала. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5% голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5% голосов.

 

 

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Теги: Себастьян курц, австрия, вотум недоверия
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