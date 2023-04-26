Лавров заявил, что Павел вне "норм политики". МИД Чехии: Лавров – клоун, РФ – террорист

Министерство иностранных дел Чехии ответило на критическое высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о чешском президента Петре Павеле. Соответствующее заявление опубликовал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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Лавров прокомментировал заявление Павела, что Китай не может быть посредником, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

"Это заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – заявил Лавров.

В МИД Чехии назвали главу российского МИД "клоуном", а РФ – государством-террористом.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте, президенте Павеле, смехотворны. Россия — террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – написал Липавский.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

23 апреля посол Китая во Франции в эфире французского канала LCI подверг сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ему ответили, что подобные заявления неприемлемы.

24 апреля посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лю.

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Китай увидит "сильную позицию" Европы после заявлений его посла во Франции.

25 апреля президент Чехии заявил, что Китай не может быть посредником между Россией и Украиной, так как заинтересован в затягивании войны.

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Наталія Медведєва

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