Лидеры ЕС договорились создать общий фонд для восстановления после пандемии

Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)

Лидеры Европейского союза достигли согласия по поводу того, что необходимо работать вместе для создания фонда взаимопомощи для восстановления после пандемии коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

Меркель отметила, что в некоторых моментах мнения лидеров стран разошлись, но в целом они пришли к согласию.

Канцлер заявила, что такой фонд также отвечает интересам Германии, и Берлин должен будет внести больший вклад в будущий бюджет ЕС.

"Всем было ясно, что нам нужен такой восстановительный фонд, – сказала Меркель. – Я уверена, что такое совместное решение в интересах Германии, потому что у Германии дела пойдут хорошо, только если они идут хорошо в Европы".

21 апреля Меркель предупредила о возможности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 после ослабления карантина.

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