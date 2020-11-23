Лидеры G20 одобрили продление заморозки долгов беднейшим странам

Лидеры G20 призвали частный сектор также присоединяться к инициативе по заморозке долгов

В связи с пандемией коронавируса лидеры стран G20 одобрили план продления замораживания платежей по обслуживанию долга беднейшими странами. Об этом говорилось в коммюнике по результатам саммита G20, передает Reuters.

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В издании пишут, что заморозка долгов беднейших стран одобрена до середины 2021 года. Лидеры G20 также призвали частных кредиторов "принять участие в инициативе на сопоставимых условиях" и заявили, что следят за проблемами африканских и малых островных государств.

Отмечается, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала к скорейшему и эффективному внедрению системы обработки долга, чтобы обеспечить постоянное облегчение долгового бремени беднейшим странам. Однако она также добавила, что помощь нужна и другим странам.

"В будущем мы также должны помочь странам, которые не охвачены рамочной программой, решить проблему уязвимости долга, чтобы их экономики могли стать более устойчивыми", – заявила она в своем заявлении после обращения к лидерам G20.

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Эрик ЛеКомпте, советник ООН и исполнительный директор Jubilee USA Network, заявил, что инициатива G20 не учитывает страны, нуждающиеся в срочной помощи.

"Шесть из 12 стран с самым высоким уровнем смертности от COVID – это страны со средним уровнем дохода, которые остаются за рамками долгового процесса G20", – заявил он.

Инициатива G20 по облегчению бремени долга была запущена весной после начала пандемии и охватывала 46 из 73 стран, отвечающих критериям. Это помогло отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на $5,7 млрд, чтобы беднейшие страны могли высвободить средства для борьбы с COVID-19.

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Марк Сировой

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