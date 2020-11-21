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Трамп прервал участие в саммите G20 и отправился играть в гольф – CNN

21.11.2020, 21:42
Трамп прервал участие в саммите G20 и отправился играть в гольф – CNN - Фото
Дональд Трамп играет в гольф (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

Президент США Дональд Трамп присутствовал при открытии виртуального саммита G20, но через два часа отправился в гольф-клуб

Президент США Дональд Трамп пропустил конференцию о пандемии коронавируса в рамках саммита G20, сообщает CNN. Вместо этого он играл в гольф.

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Саудовская Аравия открыла сегодня виртуальный саммит G20. Трамп присутствовал в начале видео-конференции, находясь в ситуационной комнате Белого дома.

Всего через 13 минут после начала саммита Трамп начал отправлять твиты, посвященные его попыткам отменить результаты президентских выборов, а через два часа отбыл из Белого дома в гольф-клуб.

В его отсутствие прошла конференция о готовности к пандемии. В ней приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и несколько других лидеров стран.

CNN отмечает, что международное влияние Трампа снизилось после того, как он проиграл выборы президента США. Большинство лидеров G20 уже поздравили избранного президента Джо Байдена с победой, за исключением президента России Владимира Путина.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Денис Юдин
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