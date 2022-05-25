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Литва передаст Украине бронетехнику, военные грузовики и внедорожники для саперов

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 11:07
Литва передаст Украине бронетехнику, военные грузовики и внедорожники для саперов - Фото
Фото: Минобороны Литвы

Литва готовит новую партию военной помощи Украине: силы обороны получат от союзников 20 американских бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 саперных внедорожников. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Литвы.

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Как отметил глава ведомства Арвидас Анушаускас, скоординированная поддержка союзников "является решающим фактором победы Украины и, после победы, защиты ее суверенитета".

По словам министра, стоимость новой партии помощи ВСУ составляет около 15,5 млн евро.

В оборонном ведомстве Литвы заверили, что страна "прилагает все усилия для поддержки государственности и независимости Украины, поддерживала и будет поддерживать Украину всеми возможными способами, включая военную, финансовую, гуманитарную и другую необходимую помощь".

Литва уже передала ВСУ ПЗРК Stinger, различные противотанковые средства, бронежилеты, каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны и радары наблюдения на сумму около 100 млн евро.

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Евгений Пилипенко
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