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Литва строит новый лагерь для прибывающих из Беларуси нелегалов. Где именно, не говорят

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 18:32
Литва строит новый лагерь для прибывающих из Беларуси нелегалов. Где именно, не говорят - Фото
Палаточный городок на границе Литвы и Беларуси (Фото - ЕРА)

Меньше чем через неделю Литва построит палаточный городок для мигрантов из стран Ближнего Востока, которые нелегально прибывают с территории Беларуси. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает delfi.lt

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Точное месторасположение будущего лагеря, а также число мест в нем не разглашается. Билотайте говорит, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может вырабатывать свою стратегию на основе этой информации. 

"Это достигающее тысяч число, палаточный городок точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана. Мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", – добавила она. 

По словам главы МВД Литвы, лагерь будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности".

Читайте также: В Литве обсуждают строительство стены на границе с Беларусью

Станислав Стороженко
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