Литва строит новый лагерь для прибывающих из Беларуси нелегалов. Где именно, не говорят

Меньше чем через неделю Литва построит палаточный городок для мигрантов из стран Ближнего Востока, которые нелегально прибывают с территории Беларуси. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает delfi.lt.

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Точное месторасположение будущего лагеря, а также число мест в нем не разглашается. Билотайте говорит, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может вырабатывать свою стратегию на основе этой информации.

"Это достигающее тысяч число, палаточный городок точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана. Мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", – добавила она.

По словам главы МВД Литвы, лагерь будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности".

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Станислав Стороженко

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