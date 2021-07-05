Литва строит новый лагерь для прибывающих из Беларуси нелегалов. Где именно, не говорят
Меньше чем через неделю Литва построит палаточный городок для мигрантов из стран Ближнего Востока, которые нелегально прибывают с территории Беларуси. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает delfi.lt.
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Точное месторасположение будущего лагеря, а также число мест в нем не разглашается. Билотайте говорит, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может вырабатывать свою стратегию на основе этой информации.
"Это достигающее тысяч число, палаточный городок точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана. Мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", – добавила она.
По словам главы МВД Литвы, лагерь будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности".
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