Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лукашенко хочет посадить директоров всех сахарных заводов страны

Лукашенко хочет посадить директоров всех сахарных заводов страны - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
04.02.2020, 14:03

По словам президента Беларуси, директоров четырех сахарных заводов страны уличили во взяточничестве

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал директоров всех четырех сахарных заводов страны по подозрению в коррупции. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА

По его словам, фигуранты организовали в Москве "прокладку": "С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов <...> Сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой".

Лукашенко уточнил, что в ближайшее время КГБ расскажет об инциденте подробнее. Также он пообещал, что к этому делу "будет жесточайшее отношение": "Всех под метлу в камеру. Всех".

  • 20 декабря сообщалось, что встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов.
  • 24 декабря Лукашенко пожаловался, что Россия ежегодно "завинчивает гайки" и "прессует" Беларусь.
  • 20 января Лукашенко сменил военное руководство Беларуси: "Время непростое".

Читайте также: "Можем получить внезапную сдачу Беларуси к Новому году". Устоит ли Лукашенко перед Путиным

Еще по теме
Напишите нам
александр лукашенко сахарные заводы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 