Лукашенко о защите Беларуси: Если понадобится, отдам приказ стрелять

Президент Беларуси заявил, что не начнет стрелять первым, но если других вариантов не останется, то – без сомнения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если для защиты территориальной целостности страны потребуется привлечь армию, он это сделает. Об этом белорусский лидер сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны – без сомнения. Слушайте, а зачем армия?" – сказал он.

К вопросу о возможной необходимости защищать Беларусь собеседники пришли после обсуждения оккупации Россией Крыма и того, должны ли были, по мнению Лукашенко, украинцы "стрелять в русских".

"Там были люди, которые пришли захватить твою территорию... Стрелять это последнее дело. Их нужно было до стрельбы задерживать - вручную, в рукопашную, с лопатами, с ножами, с палками и прочее. Но когда невозможно – тогда бери оружие и стреляй", – сказал Лукашенко.

Затем он добавил, что когда боевики ЧВК Вагнера начали прибывать в Беларусь, за ними с самого начала следили белорусские спецслужбы и полностью их контролировали, потому что понимали, что "тут жареным пахнет".

29 июля под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают , что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.

Читайте также: "Даже не знаем, кто". Лукашенко убежден – против Беларуси ведут гибридную войну

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.