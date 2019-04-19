Лукашенко объявил о досрочных выборах в парламент

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В этом году в Беларуси состоятся досрочные выборы в Палату представителей и Совет Республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время ежегодного послания к народу.

По словам президента Беларуси, выборы станут "экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя".

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Президентские выборы, в свою очередь, будут в 2020-м, "в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки".

С датой парламентских выборов пока не определились, уточнил Лукашенко. "Есть хороший праздник. 7 ноября - выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов", - сказал он.

Полномочия нынешнего состава Палаты представителей и Совета должны были закончиться в 2020-м.

Лукашенко также заявил, что "его страну невозможно разрушить, но если кто-нибудь посмеет это сделать, он будет проклят".