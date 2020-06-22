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Лукашенко после ареста конкурента на выборах заявил: Подрезали крылья ворюгам

Лукашенко после ареста конкурента на выборах заявил: Подрезали крылья ворюгам - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
22.06.2020, 13:30

Сегодня сообщалось об аресте потенциального противника президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за время независимости ему удалось "подрезать крылья ворюгам" и поэтому страна не оказалась "на коленях перед олигархами". Об этом он сказал после ареста банкира и его потенциального противника на выборах Виктора Бабарико, сообщает пресс-служба Лукашенко.

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"Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси - использовать что-то в политических целях", - заявил Лукашенко. 

"Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное", - резюмировал президент Беларуси, призвав, "не поддаваться на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов".

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 18 июня задерживали Бабарико по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
  • 20 июня сообщалось, что в Беларуси свою кандидатуру с президентских выборов снял глава движения За свободу Юрий Губаревич.
  • 22 июня стало известно, что конкурента Лукашенко на президентских выборах и его сына арестовали.

Читайте также: Протесты в Беларуси. Задержали более 100 человек: фоторепортаж

Владислав Сердюк
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