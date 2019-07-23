Лукашенко пригласили в Польшу на юбилей войны, где не ждут Путина

Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на памятные мероприятия, посвященные 80-летию с начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

По ее словам, вопрос о визите еще не решен, и пока рано говорить, поедет ли Лукашенко в Польшу.

Мероприятие, посвященные началу Второй мировой войны проходят в Польше ежегодно. На них обычно приглашают лидеров стран ЕС, НАТО и "Восточного партнерства". Ожидается, что в этом году в Польшу, в частности, приедут президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Участие официальной делегации Украины, также получившей приглашения, подтвердили в офисе президента.

18 июля стало известно, что Польша не направила официальное приглашение президенту России Владимиру Путину. "Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", - заявил в интервью польскому радио вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.

2 июня 2019 года сообщалось, что Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.