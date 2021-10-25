Лукашенко теперь увидит, что ЕС готов защищать себя – президент Литвы

Европа готова и будет защищаться от гибридной атаки режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который устроил миграционный кризис на восточном фланге ЕС. Как пишет Delfi, об этом, комментируя потоки ближневосточных и африканских нелегалов из Беларуси в ЕС, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Режим Лукашенко теперь увидит, что ЕС может реагировать, может принимать решения и готов защищать себя, это важнейший вопрос, основное послание этого Европейского совета", – сказал Науседа.

Литовский президент уточнил, что лидеры ЕС осуждают гибридные атаки Беларуси и заявили, что будут реагировать на эту агрессию санкциями – против физических и юридических лиц.

"Мы в определенном смысле находимся на линии фронта, защищаем внешнюю границу ЕС и нам должно быть уделено всё необходимое внимание", – добавил президент.

С начала лета 2021-го режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

27 сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса. 7 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности в международном суде режим Лукашенко.

В конце сентября на беларуской стороне границы с Польшей усилились провокации.

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Владислава Михайленко

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