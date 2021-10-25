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Лукашенко теперь увидит, что ЕС готов защищать себя – президент Литвы

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 12:27
Лукашенко теперь увидит, что ЕС готов защищать себя – президент Литвы - Фото
Белорусско-литовская граница (Фото: gpk.gov.by)

Европа готова и будет защищаться от гибридной атаки режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который устроил миграционный кризис на восточном фланге ЕС. Как пишет Delfi, об этом, комментируя потоки ближневосточных и африканских нелегалов из Беларуси в ЕС, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Режим Лукашенко теперь увидит, что ЕС может реагировать, может принимать решения и готов защищать себя, это важнейший вопрос, основное послание этого Европейского совета", – сказал Науседа.

Литовский президент уточнил, что лидеры ЕС осуждают гибридные атаки Беларуси и заявили, что будут реагировать на эту агрессию санкциями – против физических и юридических лиц.

"Мы в определенном смысле находимся на линии фронта, защищаем внешнюю границу ЕС и нам должно быть уделено всё необходимое внимание", – добавил президент.

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Владислава Михайленко
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санкции ЕС мигранты александр лукашенко кризис Гитанас Науседа
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