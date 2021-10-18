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Министр иностранных дел Германии назвал Лукашенко "главой контрабандистов"

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 13:45
Министр иностранных дел Германии назвал Лукашенко
Хайко Маас (Фото: Валентин Огиренко/ЕРА)

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал беларуского диктатора Александра Лукашенко "главой государственной сети контрабандистов" и предложил ввести санкции против авиакомпаний, участвующих в нелегальной миграции через Беларусь. Об этом сообщает Handelsblatt.

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"В Европе мы сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства", – заявил Маас и подчеркнул, что Лукашенко "не более чем глава государственной сети контрабандистов".

По данным федеральной полиции Германии, с августа 2021 года более 4300 человек без разрешения въехали в ФРГ по маршруту через Беларусь и Польшу.

Министры иностранных дел ряда стран ЕС, включая Мааса, предлагают ввести санкции против компаний, которые оказывают техническую поддержку или сдают в аренду самолеты беларуской Белавиа. Большую часть самолетов Белавиа арендует в Ирландии, и глава МИД этой страны Саймон Ковени заявил, что санкции не должны касаться существующих контрактов.

Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Денис Юдин
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Хайко Маас санкции беларусь мигранты александр лукашенко белавиа
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