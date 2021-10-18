Министр иностранных дел Германии назвал Лукашенко "главой контрабандистов"
Глава МИД Германии Хайко Маас назвал беларуского диктатора Александра Лукашенко "главой государственной сети контрабандистов" и предложил ввести санкции против авиакомпаний, участвующих в нелегальной миграции через Беларусь. Об этом сообщает Handelsblatt.
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"В Европе мы сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства", – заявил Маас и подчеркнул, что Лукашенко "не более чем глава государственной сети контрабандистов".
По данным федеральной полиции Германии, с августа 2021 года более 4300 человек без разрешения въехали в ФРГ по маршруту через Беларусь и Польшу.
Министры иностранных дел ряда стран ЕС, включая Мааса, предлагают ввести санкции против компаний, которые оказывают техническую поддержку или сдают в аренду самолеты беларуской Белавиа. Большую часть самолетов Белавиа арендует в Ирландии, и глава МИД этой страны Саймон Ковени заявил, что санкции не должны касаться существующих контрактов.
- С начала лета режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 27 сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса. 7 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности в международном суде режим Лукашенко.
- В конце сентября на беларуской стороне границы с Польшей усилились провокации. Речь идет об оскорблениях польских солдат и офицеров, имитации бросания гранат и холостых выстрелах.
- Польша планирует потратить более 1,6 млрд злотых ($404 млн) на строительство стены на границе с Беларусью.
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