Лукашенко угрожает протестующим студентам: Кто пойдет на улицу – отправим в армию

Президент Беларуси Александр Лукашенко грозится отменить отсрочку тем студентам, которые будут выходить на протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отменить отсрочку от армии студентам, которые будут участвовать в акциях протеста. Об этом сообщает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности <...> Кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, к нему уже обращался министр обороны Беларуси с просьбой разрешить призвать в армию тех студентов, которые "не хотят учиться": "Еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?".

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.