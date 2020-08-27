Лукашенко угрожает протестующим студентам: Кто пойдет на улицу – отправим в армию
Президент Беларуси Александр Лукашенко грозится отменить отсрочку тем студентам, которые будут выходить на протесты
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отменить отсрочку от армии студентам, которые будут участвовать в акциях протеста. Об этом сообщает БЕЛТА.
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"Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности <...> Кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - заявил Лукашенко.
По словам Лукашенко, к нему уже обращался министр обороны Беларуси с просьбой разрешить призвать в армию тех студентов, которые "не хотят учиться": "Еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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