Лукашенко заявил, что у России и Беларуси – единая армия

Президенту Беларуси "непонятно", почему Путина критикуют за резерв силовиков для помощи Беларуси

У России и Беларуси – единая армия. Такое мнение в интервью пропагандистам из росСМИ высказал президент Беларуси Александр Лукашенко, рассуждая об интеграции с РФ.

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"Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая экономическая кооперация. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия", – сказал он.

Лукашенко заверяет, что это прописано в договорах о коллективной безопасности и Союзном государстве. "Российская группировка, она тоже прописана по плану, нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении", – сказал он об этих документах.

Лукашенко также непонятно, почему кто-то там на президента России Владимира Путина "накатывает" за то, что он создал по его просьбе резерв. Он также снова сказал, что якобы Западу Беларусь нужна как "трамплин" в Россию.

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сформировал резерв российских силовиков анцлер Германии Ангела Меркель надеется , что его не используют в Беларуси. , которые "помогут Беларуси при необходимости". К 27 августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко

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Марк Сировой

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