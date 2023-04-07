Люди принимали галлюциногены 3000 лет назад. Впервые обнаружено прямое доказательство

Согласно новому исследованию, люди употребляли галлюциногенные наркотики в Испании около 3000 лет назад. Об этом пишет BBC.

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Ученые говорят, что волосы из захоронения на Менорке свидетельствуют, что древние человеческие цивилизации использовали наркотики, полученные из растений и кустов. Исследователи предполагают, что они вызывали бред и галлюцинации.

Считается, что это первое прямое доказательство того, что люди в древности употребляли галлюциногенные наркотики. Предшествующие гипотезы базировались на косвенных доказательствах, таких как появление наркотических растений в художественных изображениях.

Находки, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали признаки человеческой деятельности в пещере Es Càrritx на юго-западной стороне Менорки. Пещера содержит более 200 человеческих могил. Считается, что она служила местом для ритуалов и захоронений в течение примерно 600 лет, до 800 года до нашей эры.

Исследователи обнаружили, что вещества, которые, очевидно, были достаточно сильными, могли использоваться в ритуалах в пещере. Возможно, их употребляли шаманы, "которые были способны контролировать побочные эффекты растительных наркотиков".

Анализ волос, окрашенных в красный цвет, выявил три психоактивных вещества. Наряду с атропином и скополамином, вызывающими галлюцинации, ученые обнаружили эфедрин, повышающий энергию и бодрость.

СПРАВКА. Скополамин и атропин — растительные алкалоиды, содержащиеся в растениях семейства пасленовых (скополия, красавка, дурман и некоторых других). При употреблении больших доз вызывают галлюцинации и делирий.

Исследователи также отметили, что в пещере были обнаружены контейнеры с вырезанными на крышках спиральными мотивами. Некоторые ученые, как отмечается в докладе, связывают эти изображения с измененными состояниями сознания человека под влиянием галлюциногенов.

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Вадим Ребрина

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