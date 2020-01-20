Люди вредили окружающей среде еще миллионы лет назад – ученые

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Человечество негативно влияло на биоразнообразие еще миллионы лет назад. Об этом говорится в исследовании ученых из Гетеборгского университета, передает Naked Science.

Специалисты по окаменелостям проанализировали вымирания крупных хищников на Африканском континенте. Они поставили под сомнение версию, что те вымирали из-за климатических изменений.

"Но подобные изменения на Африканском континенте за последние несколько миллионов лет были очень незначительными, и перемена климата явно не была главной причиной вымираний", - говорит Серен Фарбю, ведущий автор исследования.

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По его словам, вымирание крупных хищников в Восточной Африке началось около четырех миллионов лет назад. Именно в это время наши предки прибегли к тактике клептопаразитизма. По сути, они просто воровали у хищников добычу.

Ученые отмечают, что некоторые животные сумели приспособиться. Например, львы начали коллективно охранять добычу, а леопарды стали забрасывать ее на дерево. Другие же виды – вымерли из-за отсутствия ресурсов.

Исследователи не отрицают, что сейчас люди гораздо пагубнее влияют на биоразнообразие, однако подчеркивают: это не значит, что миллионы лет назад мы жили в полной гармонии с природой.

Ранее ученые сообщали, что "воскрес"

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