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Люди вредили окружающей среде еще миллионы лет назад – ученые

Люди вредили окружающей среде еще миллионы лет назад – ученые - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
20.01.2020, 14:10

Исследователи Гетеборгского университета считают, что хищники Восточной Африки вымирали из-за конкуренции с предками современного человека

Человечество негативно влияло на биоразнообразие еще миллионы лет назад. Об этом говорится в исследовании ученых из Гетеборгского университета, передает Naked Science.

Специалисты по окаменелостям проанализировали вымирания крупных хищников на Африканском континенте. Они поставили под сомнение версию, что те вымирали из-за климатических изменений.

"Но подобные изменения на Африканском континенте за последние несколько миллионов лет были очень незначительными, и перемена климата явно не была главной причиной вымираний", - говорит Серен Фарбю, ведущий автор исследования.

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По его словам, вымирание крупных хищников в Восточной Африке началось около четырех миллионов лет назад. Именно в это время наши предки прибегли к тактике клептопаразитизма. По сути, они просто воровали у хищников добычу.

Ученые отмечают, что некоторые животные сумели приспособиться. Например, львы начали коллективно охранять добычу, а леопарды стали забрасывать ее на дерево. Другие же виды – вымерли из-за отсутствия ресурсов.

Исследователи не отрицают, что сейчас люди гораздо пагубнее влияют на биоразнообразие, однако подчеркивают: это не значит, что миллионы лет назад мы жили в полной гармонии с природой.

  • Ранее ученые сообщали, что "воскрес" вымерший 136 000 лет назад вид птиц.

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животные вымирание древний человек биоразнообразие ученые
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