Макрон о коронавирусе во Франции: Перед нами эпидемия

Эмманюэль Макрон (Фото: пресс-служба президента Франции)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции возможна эпидемия коронавируса. Об этом пишет Le Monde.

Сегодня утром президент Франции в сопровождении медицинских чиновников и министра здравоохранения Оливье Верана посетил старейшую больницу Парижа Питье Сальпетриер, где от вируса COVID-19 умер первый французский пациент - 60-летний учитель.

"Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей", - заявил Макрон. Таким образом он дал понять, что Франция готовится к любой ситуации и что французская система здравоохранения способна на нее реагировать.

Оливье Веран заявил , что 25 февраляво Франции больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом, COVID-19 не распространяется по стране.

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