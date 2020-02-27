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Макрон о коронавирусе во Франции: Перед нами эпидемия

Макрон о коронавирусе во Франции: Перед нами эпидемия - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: пресс-служба президента Франции)
27.02.2020, 13:48

Такое заявление президент сделал при посещении больницы, где от вируса умер первый в стране пациент

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции возможна эпидемия коронавируса. Об этом пишет Le Monde.

Сегодня утром президент Франции в сопровождении медицинских чиновников и министра здравоохранения Оливье Верана посетил старейшую больницу Парижа Питье Сальпетриер, где от вируса COVID-19 умер первый французский пациент - 60-летний учитель. 

"Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей", - заявил Макрон. Таким образом он дал понять, что Франция готовится к любой ситуации и что французская система здравоохранения способна на нее реагировать.

  • 25 февраля Оливье Веран заявил, что во Франции больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом, COVID-19 не распространяется по стране.

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Шилин Михаил
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Макрон Эмманюэль франция коронавирус COVID-19
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